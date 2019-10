Auch wenn die FPÖ verlor, sie verlor nicht nur

Facebook

Hofer und Kickl © APA/AFP/ALEX HALADA

Auch wenn allseits die Freiheitliche Partei als großer Verlierer bgestempelt wird, eigentlich hätte es schlimmer kommen können. Da war zuerst einmal das berühmte Ibiza-Video, in dem Parteichef Heinz-Christian Strache seinen krausen Ideen freien Lauf ließ und alles über den Haufen warf, was er in den letzten Jahren den Wählerinnen und Wählern versprochen hatte. Nicht einmal das Wasser konnte er halten. Was ihn wie auch seine Anhänger nur unwesentlich beeindruckte. Man war sich nach einem ersten Schockerlebnis einig, dass vor allem die Veröffentlichung des verbalen Unrats schlimm war, nicht dass er gesagt wurde.