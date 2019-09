Facebook

"Ein Mann braucht vier Stunden Schlaf, eine Frau fünf und ein Hohlkopf sechs“, behauptete einst Napoleon. Laut dieser Ansicht müsste Albert Einstein sogar ein doppelter Hohlkopf gewesen sein, denn der große Physiker schlief zwölf Stunden am Tag – wenn auch nicht immer unbegleitet.

Auch Donald Trump beteuert in seinem 2004 erschienenen Milliardärs-Ratgeber „Think like a billionaire“, dass vier Stunden Schlaf genug seien. Dabei zeigt gerade das Beispiel des US-Präsidenten, dass sich die Menschheit viele schlaflose Nächte und Waterloos ersparen könnte, wenn ihre Anführer mehr Zeit im Bett verbrächten. Denn wer länger schläft, kommt seltener zum Kriegführen, produziert weniger Kohlendioxid – sprich heiße Luft –, und ist mit etwas Glück so ausgeschlafen wie Albert Einstein, der trotz seines vermeintlichen Hohlkopfs entdeckte, dass Zeit und Raum relativ sind – ganz besonders während des Büro- und Mittagsschläfchens.