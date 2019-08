Facebook

Die vielen Gehirnstromausfälle auf der Welt – im Weißen Haus, am Amazonas oder auf den Balearen – haben so manchen von uns zum Schwarzmaler werden lassen. Zum Beispiel den britischen Künstler Anish Kapoor, der ausschließlich mit „Vantablack“ arbeitet und jeden klagt, der dieses schwärzeste Schwarz ebenfalls verwendet. Kein Wunder, dass sich angesichts solcher Auswüchse Widerstand formiert: Schwarzseher werden wieder verstärkt ins Visier genommen, einstmals schwarze Parteien geben sich türkis und selbst in klerikalen Kreisen ist Schwarz ziemlich out. Blackout!

Allerdings kann man es mit dem Umfärben auch zu bunt treiben, wie vergangene Regierungen immer wieder bewiesen haben. Auch sollte man bei der Suche nach schwarzen Schafen behutsam vorgehen. Denn „supersauber“, so das legendäre Eigenlob eines Ex-Ministers, sind nur die wenigsten. Roy Black („Ganz in Weiß“) natürlich ausgenommen.