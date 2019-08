Facebook

Davina Brunnbauer (28), eine von 30 Ausgezeichneten © Twitter/Brunnbauer

Das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ hat zum achten Mal seine Auswahl der besten 30 Jungjournalisten unter 30 Jahren veröffentlicht. Und welche Postings liest man unter dieser Nachricht just

in jenem Medium, dessen Klientel sich gern Toleranzüberlegenheit mit Superkleber an die Fahnen heftet?



„Unter den Blinden ist der Einäugige König ...“



„Bei tief stehender Sonne werfen auch Zwerge einen langen Schatten ...“ (gezeichnet übrigens mit dem Nickname „radikalpazifist“)



Solche radikalpazifistischen Fälle von durch nichts ausgelösten Bösartigkeiten sind wohl nur so zu erklären: