Es geht auch ohne Flugscham

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neulich, kurz vor dem Abflug in Amsterdam: „Wegen Platzmangels im Passagierraum ersuchen wir um die Abgabe von nicht benötigtem Handgepäck, kostenfrei versteht sich!“. Zirka 20 Minuten später: „Das Boarding wird sich weiter verzögern, weil die Reinigung des Flugzeugs noch andauert“.

Eine Viertelstunde nach dem geplanten Start in der bereits voll besetzten Boeing 737: „Es fehlt Passagier X – ist er vielleicht an Bord?“. Betretenes Schweigen. „Wir müssen das Gepäck leider wieder entladen. Neue Startzeit ist um soundsoviel Uhr“. Nach einer weiteren Dreiviertelstunde: „Der Koffer des Herrn X wurde gefunden, wir haben eine neue Startzeit – in 30 Minuten“. Mit knapp zweistündiger Verspätung landet die KLM-Maschine glücklich in Wien-Schwechat. Mit einem Koffer weniger. Leider ist es der eigene.

Manchmal ist Flugscham gar nicht nötig, um zu erkennen, dass es für uns alle am besten ist, am Boden zu bleiben.