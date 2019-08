Facebook

Aus gegebenem Anlass ein kleiner Ausflug ins menschliche Balzverhalten. Neben Blickkontakt oder Tanzen pirschen sich Zweibeiner auch besonders gerne mit einem Drink an. Oder mit vier Rädern, weil - jetzt kommt’s – 86 Prozent der unter 30-Jährigen glauben an die erotische Kraft des Autos und sind überzeugt am Lenkrad eines Sportwagens besonders gut rüberzukommen.

Cabrios und SUV gelten als richtig gehende Wummwummwomanizer, während Fahrer von E- oder Familienautos und Kleinwagenbesitzer als unerotisch wahrgenommen werden. Da hilft auch keine neue Abgabe (die Politik reagiert bereits). Eher noch George Clooney mit Postings von der Weltreise im eierspeisfarbenem Kombi.

Wer sich keinen Flitzer leisten kann, muss nicht verzweifeln. Die Studie einer katalanischen Uni weist den Weg: Esst Nüsse. Das steigert zumindest das eigene sexuelle Verlangen, kostet fast nix und ist CO2 neutral.