Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Man kann es Chuzpe oder Einfallslosigkeit nennen, dass RTL heute um 20.15 Uhr eine Hauptabendsendung vom 5. Februar dieses Jahres wiederholt: „Die größten DSDS-Momente

aller Zeiten“ blickt in Dokusoap-Form auf 16 Jahre Castingshow zurück, wobei bereits seit Juli in Deutschland, Österreich und der Schweiz Kandidaten für die 17. Saison von „Deutschland sucht den Superstar“ gecastet werden.

Das Sieger-Fazit aus 16 Jahren: Mit Beatrice Egli konnte ein Schlagerstar etabliert werden, Alexander Klaws ist als Musicaldarsteller erfolgreich, während Pietro Lombardi sein Geld kaum mit Musik verdient; er ist mittlerweile Juror bei DSDS und Dauergast im Privat-TV-Wahnsinn („Global Gladiators“ etc.) Der heurige Sieger Davin Herbrüggen schaffte es mit seiner (schwachen) Debütsingle „The River“ gerade mal auf Platz 34 der deutschen und Rang 48 der österreichischen Charts.