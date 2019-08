Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So ein Espresso wird ja erst mit einer Zeitung richtig komplett. Dazu ein heißer Tipp: An Tagen wie diesen, wenn sich die Temperatur auf der Terrasse dem kurzen Schwarzen in der Tasse angleicht, bloß nicht über Fehler ärgern. Vertipper und Verkürzungen entfalten nämlich besondere Wirkung, wenn man sie als erfrischendes

Geschenk betrachtet.