Ein Fehlalarm, der um die Welt ging © APA/AFP/ERIC BARADAT



Vorgestern ging eine Nachricht über die Agenturen, die man genauso gut so formulieren hätte können:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................



Zur Erklärung: Es ging um einen angeblich bewaffneten Mann im Redaktionsgebäude der Zeitung „USA Today“ in Washington und dass dies ein falscher Alarm war, wie sich rasch herausstellte.



Nun ist die Nervosität in den USA verständlich, zumal nach den Amokläufen kürzlich in El Paso und Dayton. Aber dass Portale internationaler und heimischer Medien voll waren mit der Tatsache, dass an der Adresse 7950 Jones Branch Drive nichts (null, nada, niente, zero) passiert ist, außer dass sich jemand geirrt hat...??? Das ist nur mit mangelndem Meldungslawinenschutz vor echten, falschen oder wie hier vermeintlichen News zu erklären, die sich durch den Schneeballeffekt im WWW so schnell, ungefiltert, unhinterfragt verbreiten wie nie.



Was das mit uns macht? Es hysterisiert, paralysiert, lenkt ab, schürt Angst. Und es spielt Populisten in die Hände, die uns – nur zu unserer eigenen Sicherheit natürlich! – noch mehr Polizei, Grenzzäune, Kontrollen, Überwachungskameras et cetera verkaufen wollen.