Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Produktionsbudget von 16 Millionen Dollar war im Jahr 1959 ein Superlativ. Dennoch bewahrte der Monumentalstreifen die angeschlagenen MGM-Filmstudios vor der Schließung: Er spielte nämlich das Fünffache seiner Produktionskosten ein, gewann elf Oscars. Noch heute wird der Klassiker gerne im österlichen TV-Programm gespielt.

War aber eine Neuauflage des bekanntesten Sandalenfilms notwendig? Nein.

„Hollywood gehen die Pferde durch“ – „Überladen und gefühllos“ – „Bei Regisseur Timur Bekmambetov gerät das Epos zu irgendeinem Abenteuerfilm, in dem ein Hippie-Jesus seine Menschenliebe bekundet und römische Soldaten wie amerikanische GIs in die Schlacht ziehen“ – „Action wie in einem Videospiel“, „Mediokre Schauspieler in einem gottesfürchtigen Bibelkitsch, der wie die Passionsgeschichte eines Extremchristen aussieht, bei der Homo-Erotik keinen Platz haben darf“: Der Tenor nach dem Kinostart 2016 war eindeutig. Nein! Und auch das Publikum ließ „Ben Hur“ mit Jack Huston links liegen.