Eingespielte Lacher machen schlechte Witze besser. Zu diesem Ergebnis kam jetzt eine britische Studie. Die Produzenten von Sitcoms bis „Narrisch guat“ dürfen sich bestätigt fühlen: Egal wie lustig oder unlustig ein Witz ist – durch Zufügen von Gelächter wird er als komischer empfunden und zwar sogar von Autisten, die eher nicht zum Mitlachen tendieren.

Das Erfreuliche an der Studie: Warum das so ist, weiß man nicht. Menschen mit Humor, die „Narrisch guat“ trotzdem schlecht finden, lachen also vielleicht aus einem „gaunerischen Einverständnis“, heraus (die bevorzugte Methode von Otto Schenk), weil es der einfachste Weg zu guter Laune ist (und 100 Muskeln bewegt) oder weil sie zu faul sind, in den Keller zu gehen.

Rund sieben Prozent der Mitteleuropäer leiden unter Gelotophobie, haben also Angst vor dem Lachen anderer. Die Zahl derer, die man mit einem Witzestammtisch in die Flucht schlagen kann, ist sicher höher.