Influencer sind auch nur Menschen wie wir. Sie schnorren zum Beispiel.

Wie etwa jenes Pärchen, dass sich seine Traumreise via Crowdfunding von Followern zahlen lassen wollte, allerdings nicht damit rechnete, dass die Fans statt Großzügigkeit den Vogel zeigen.



Oder jene Blogger, die Joe Nicchi in L. A. mit Angeboten traktierten, sie würden Bilder seines Icecream-Truck posten, wenn er sie mit Gratis-Eis beliefere. Nun konterte Nicchi via Instagram: „Influencer zahlen doppelt“. Seither pilgern Scharen zu ihm, um Eis zu kaufen und seine Verachtung für die Schmarotzer zu teilen.



Influencer, das sind die Bettler von heute, nur dass sie damit auch reich werden. Siehe Belle Delphine. Die 19-jährige Britin, die aussieht wie ein Hybrid aus Barbiepuppe und My Pony, kündigte ihren vier Millionen Followern an, ihr Badewasser zu verkaufen. Sie schüttete es in kleinen Dosen, bot sie um 30 Dollar in einem Online-Shop an. Und flugs! Weg waren sie!



Das erinnert an Piero Manzoni. 1961 füllte der Mailänder Konzeptkünstler 90 Dosen mit je 30 Gramm seiner Fäkalien und verkaufte sie als „Merda d’artista“ zum damaligen Preis für 30 Gramm Gold, um 37 Dollar. Die Dosen wurden ein Hit, 2008 wurde eine um 132.000 Euro ersteigert. Man sieht also: Schon lang vor den Zeiten mit Un/Sozialen Medien konnte man leicht Geld machen, selbst wenn man nur Sch... anzubieten hatte.