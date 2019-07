Facebook

Ein gewisser Jean Nicot würde sich vermutlich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, dass sein Name heute mit dem Tod von zig Millionen Rauchern in Verbindung gebracht wird. Dabei hatte der französische Botschafter in Lissabon nur ein paar Tabakpflanzen aus der Neuen Welt an seine Königin nach Paris geschickt. Als „Herba Nicotiana“ wurde das lasterhafte Grünzeug bekannt und bald auch für Nikotinsucht, Raucherbein oder Lungenkrebs verantwortlich gemacht. Kaum besser erging es einem Arzt, der 1792 aus humanitären Gründen empfahl, vom Fallbeil auf eine todsichere Hinrichtungsmaschine umzurüsten. Sein Name: Joseph-Ignace Guillotin.

Die besten Absichten führen also nicht zwangsläufig zu einem positiven Ergebnis, geschweige denn zu einer guten Nachrede. Oder um es mit dem völlig blauäugigen Pfeifenraucher Albert Einstein zu sagen: „Wenn ich die Folgen geahnt hätt‘, wäre ich Uhrmacher geworden“.