Journalisten von „News of the World“ hatten zwischen 1999 und 2010 Handygespräche von Tausenden Verbrechensopfern, Prominenten, Künstlern, Soldaten, Politikern und Mitarbeitern im britischen Königshaus abgehört und Polizisten bestochen. Das längst eingestellte Boulevardblatt verbreitete mit so bezogenen Informationen zig Lügen und machte das Leben der Betroffenen zur Hölle.



Nun haben Heather Mills und weitere Opfer nach diesen Telefon-Abhörskandalen eine (nicht näher definierte) Rekordentschädigung erwirkt. Mit der Sammelklage gegen die Verlagsgruppe NGN habe man den höchsten Betrag wegen Verleumdung durch Medien in England erstritten, sagte die Ex-Frau von Pop-Legende Paul McCartney, selbst eines der Opfer. Ob das sogar den Milliardär Rupert Murdoch kratzt? Unter dem Dach seines Medienimperiums wurde so kriminell gehandelt.



Der britische Boulevard ist besonders berüchtigt für seine Kaltschnäuzigkeit. Aber kalte Schnauzen findet man überall: So rügte der Österreichische Presserat erst letzte Woche ein Konkurrenzblatt scharf. Dessen Bericht über eine angebliche tödliche Messerattacke habe mehrfach und schwerwiegend gegen den journalistischen Ehrenkodex verstoßen. Verletzung des Persönlichkeitsrechts zähle dazu. Und ein erfundenes Interview. Hört man übrigens immer wieder, auch von Zeitungen, die Gesprächsverweigerer mit den Worten erpressen: „Wenn Sie nicht mit uns reden, dann schreiben wir halt, was wir wollen.“



Die Presse nennt sich gern „die vierte Säule der Demokratie“. Und leidet unter jenen Selbstzerstörern, die aus Gier, Kalkül und Sensationslust ignorieren: Was morsch ist, das trägt nicht.