Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neulich beim Zappen bin ich bei „Naked Attraction“ hängen geblieben. Zur Aufklärung: Das ist eine Dating-Show, bei der ein Single (weiblich oder männlich oder queerig) aus sechs Kandidaten (weiblich oder männlich oder queerig), die nackt in bunten Boxen stehen und schrittweise sichtbar werden, einen Favoriten auswählt. Damit Waffengleichheit besteht, lässt am Ende der Show auch der/die/das Single die Hüllen fallen.



Die Serie ist nicht neu, das Konzept auch nicht, es wurde von den vermeintlich prüden Briten übernommen. Bei meinem Boxenstopp hat eine nette Mama einen kräftigen Partner und lieben Papa, der sich gut mit ihrem Buben versteht, gesucht. Die Auswahlkriterien: Muskelmasse und Penisform. Eine andere Kandidatin erklärte, sie sei geschlechtsblind. Wieder etwas gelernt. Farbenblind, nachtblind, ja, kenn ich. Aber geschlechtsblind? Google sagt: Das ist eine „sexuelle Orientierung, bei der Personen in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach Geschlechtsidentität treffen.“



Beide Kandidatinnen haben betont, dass es ihnen nicht um Aussehen, sondern um die inneren Werte gehe. Wow, diese Show-Macher haben es schon faustdick hinter den Ohren, denn das macht Sinn: Wer pudelnackert ist, stößt leichter auf des Pudels Kern.