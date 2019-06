Facebook

Wer unter nächtlicher Hitze oder zu lauten Sommernachtskonzerten leidet, darf kurz aufatmen: heute ist das Risiko gering, länger als acht Stunden schlaflos im Finstern liegen zu müssen. Vielleicht ist dies der Grund, warum die Deutschen ausgerechnet am 21. Juni den „Tag des Schlafes“ feiern – weil das Leiden gar so kurz ist?

Mit dem höchsten Stand der Sonne steigt zugleich die Gefahr, im Lichte des Tages Unfug zu treiben. Dies gilt vor allem für die Skandinavier, bei denen es zur Sommersonnenwende üblich ist, alte Zauberbräuche zu praktizieren. So bringt es angeblich Eheglück, wenn man in der Mittsommernacht splitternackt durch nasse Wiesen wandelt. Die finnische Polizei warnt jedes Jahr vor Sittenwidrigkeiten dieser Art.

Harmlos hingegen erscheint das Ritual, sich frische Kräuter unter den Kopfpolster zu legen. Dies soll künftige Partner im Traum erscheinen lassen. Wer seinen Traumpartner bereits gefunden hat, kann auf Lavendel, Baldrian & Co. eventuell verzichten.