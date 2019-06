Facebook

Unvorstellbar, aber Gerda Rogers hat sich geirrt. Die von ihr für eine Tageszeitung erstellten Horoskope sind falsch. Daher ruft sie so viele Trafikanten wie möglich an, damit sie die Blätter mit dem falschen Blick in die Sterne wegräumen. – Das kommt natürlich nur in einer Sendung wie „Des traust di nie“ vor, klingt jetzt womöglich nicht sehr witzig, aber mit Gernot Haas als Stimmenimitator hat das neue Puls-4-Format durchaus Unterhaltungswert! Nicht nur die Astrologin vermag der Steirer täuschend echt nachmachen, auch Dieter Bohlen hat er toll drauf, wenn er mit „einem Mäuschen“, also mit einer hoffnungsfrohen „Supertalent“-Kandidatin, telefoniert. Mit Uschi Glas in seinem Team kämpfte er gestern in der dritten Ausgabe der kleinen Show um den besten Telefon-Streich (gegen Kati Bellowitsch & Stefano Bernadin), wobei bei den Spielen noch Luft nach oben ist. Für die Primetime ist das von Haas ausgerufene Motto nämlich nicht genug: „Endlich dürfen wir mal wieder das machen, was wir als Kind zuletzt gemacht haben!“