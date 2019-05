Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Was braucht es also für einen Sieg? Einen guten Song, der berührt, und einen glaubhaften Interpreten, der singen kann. Klingt einfach. Dass den ESC erstmals seit 1975 wieder die Niederlande gewannen, unterstreicht aber einmal mehr: Es braucht keine Überinszenierung, keine Mega-Show mit grellen Effekten, Feuer, Flammen und Funkenregen. Duncan Laurence saß drei Minuten an seinem E-Piano, da mussten keine Fotos oder Botschaften wie Peace als Hintergrund-Projektionen den Auftritt unterstützen. Ein junger Mann, sein Klavier, ein persönlicher Song („Was ich sicher weiß: Dich zu lieben, ist ein verlustreiches Spiel“) und ein paar Lichtstimmungen als Bühnenatmosphäre.