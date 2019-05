Facebook

Wenn einer eine Reise tut, kann er nicht nur was erzählen, sondern bekommt auch einiges zu hören. Da wächst sich eine simple Zugfahrt leicht zur zügigen Fahrt auf dem Datenhighway aus. Keine halbe Stunde und man ist am letzten Stand von ich weiß nicht was. Das Vis-à-vis sucht eine Wohnung im 16. Wiener Gemeindebezirk, „kalt nicht über 400 Euro“. Der drollige Sitznachbar telefoniert mit einem René, der mit einer Halsentzündung im Bett liegt und wenig spricht. Dass René sexuell sehr experimentierfreudig ist sowie seine Wohn- und Arbeitsadresse („Na ich kann Dich doch in der ...straße abholen und zum ...steig bringen“) bleibt aber nicht verborgen. Aus der nächsten Reihe erfährt man die Details einer Teambesprechung, dass der Hund von der Mandy schon wieder auf den Teppich gekotzt hat und wieso die Susi eine Treapn ist. Und ohne Datenschutzgrundverordnung würde einem das womöglich gar nicht auffallen. Psst!