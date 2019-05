Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Der EU-Wahlkampf tobt. Für alle,die bisher nicht dabei waren: hier kompakt die wichtigsten Aussagen.



„Unterbrechen Sie mich nicht immer.“



„Tu ich ja nicht. Ich lausche Ihren Phrasen und hüstle vor mich hin.“



„Phrasen? Ungeheuerlich, das lasse ich nicht auf mir sitzen.“



„Früher sagten sie stehen.“



„Wieso stehen? Das Wort gibt es in unserer Bewegung gar nicht. Das kann ich so nicht auf mich ruhen lassen.“



„Mir.“



„Wie bitte?“



„Mir. Man sagt mir, nicht mich.“



„Was hat das mit Ihnen zu tun?“



„Ach, egal. Aber ruhen ist endlich ein wahres Wort. Typisch für alles, was sie Bewegung nennen.“



„Davon können Sie ausgehen.“



„Ich gehe gerne aus. Aber sicher nicht mit Ihnen.“



„Es reicht. Ich lasse Sie links liegen.“



Soweit der aktuelle Stand der Dinge. Von einer Themenvertiefung kann ausgegangen werden. Werner Krause