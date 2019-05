Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Fortschritt bewirkt vieles, auch, dass man Fähigkeiten verliert ohne sie je gehabt zu haben. Wer in jungen Jahren seine Finger hauptsächlich dazu benützt hat, auf Smartphones und Tablets herum zu wischen oder zu tippen, ist angeblich später nicht gut darin, Menschen zusammenzunähen. Zum Glück muss nicht jeder Chirurg werden. Aber Alarm! Englische Kinderärzte wollen beobachtet haben, dass Erstklässler heutzutage wegen der Wischerei über weniger Kraft und Geschicklichkeit in den Händen verfügen als vor zehn Jahren. Sie hätten Probleme, einen Stift richtig zu halten. Studien, wie sich das à la longue auf das Halten von Eistüten, Bierkrügen und Sektflöten auswirkt, stehen noch aus.

Aber heute geht es ohnehin nicht um Fingerfertigkeit, sondern um den richtigen Draht zum Fußvolk. Also ORF-Ballroom! Wenn bei Stefan „Bleifuß“ Petzner wieder das Taktgefühl durch die Finger schaut und das seinen Fans völlig egal ist.