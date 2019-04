Facebook

Es steht auf der Liste der Rückzugsgebiete weit oben. Für das, was sich dort abspült, hat es ein überraschend hohes Renommee. Es ist zu Fuß leicht erreichbar, verfügt über fließendes Wasser und Handyempfang. Letzteres wird mitunter so heftig genutzt, dass einem das Telefonhäusl in den Sinn kommt. Das Örtchen ist ein interessanter Ort. Auch im Burgtheater.

Ö 1 interviewte nun die Toilettenfrau Veronika Fileccia. Vier Direktoren hat sie in 22 Jahren erlebt. Mit allen hatte sie ein gutes Verhältnis, nur mit Hartmann nicht – dessen frauenfeindliche Ansagen haben ihr nicht getaugt: „Er hat gemeint, alle, die über fünfzig sind, sind alt, und darauf hab ich gesagt: Wenn Sie weiter so reden, dann werden Sie nicht alt, weil dann erschlagen die Frauen Sie vorher“.

An der Burg wurde Matthias Hartmann bekanntlich nicht alt. Vom künftigen Direktor wünscht sich Frau Fileccia übrigens endlich einmal was lustiges. Ach, du liebe Not.