Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn Stefan Petzner am 10. Mai zum Tanzkönig 2019 gekürt worden sein wird, nachdem er beim Freestyle-Showtanz zu einem Udo-Jürgens-Medley (aus „Warum nur, warum?“, „Merci, Chéri“ und „Sag ihm, ich lass ihn grüßen“) alle Emotionen aus dem Körper hatte schütteln können, und bei der finalen Entscheidung nur die Publikumsstimmen den Ausschlag geben, wird mit ihm ab Herbst eine wöchentliche Sendung aus Thomas Kramls Tanzschule auf den Bildschirm kommen. Denn Lisa Totzauer, Channelmanagerin von ORF eins, riecht eine super Quote für das Format „Petzner lernt tanzen“, nachdem am Freitag ein neuer Zuschauerrekord dieser „Dancing Stars“-Staffel erreicht wurde.