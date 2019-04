Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ja, ja, wir wissen schon, bei euch damals vor dem Krieg...!“ (© meine Kinder).



Ja, ja, bei uns damals vor dem Krieg bedeutete Influenza noch eine Krankheit. Heute bedeutet Influencer ... na ja, irgendwie auch eine Krankheit. Das Lexikon sagt: Influencer sind Personen, die wegen starker Präsenz in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und Marketing in Frage kommen.



Gar nicht in Frage kommt das nun für das kleine Hotel White Banana auf der philippinischen Insel Siargao. Dort ist man entnervt von den zig Influencern, die wegen gratis Kost und Logis anklopfen und dafür anbieten, das bei Surfern beliebte Strandhotel in ihren Instagram-Postings zu bewerben.



Hotelbetreiber Gianluca Casaccia schlägt ihnen deswegen via Facebook vor: „Sucht Euch andere Möglichkeiten, um kostenlos Essen, Getränke oder Übernachtungen zu bekommen. Oder sucht Euch einfach richtige Arbeit!“



Ein Hoch auf Gianluca! Man kann’s nicht besser sagen!