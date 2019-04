Facebook

Es ist schon eine Zeit lang her, als Fans noch einen Intelligenz-Paragrafen unterschreiben mussten, um Mitglied bei der Wiener Austria zu werden. Das war damals halt so Sitte bei dem gutbürgerlichen Verein, schließlich musste man sich vom benachbarten Arbeiterklub namens Rapid, der auch in Hietzing daheim war, abheben. Technik gegen Kampf stand sinnbildlich für Wiener Derbys. Matthias Sindelar gegen Franz Binder. Oberschicht gegen Proletariat. Rivalität komprimiert auf 90 Minuten.