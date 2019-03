Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der 2.500-Seelen-Stadt Fair Haven im US-Bundesstaat Vermont wurde jetzt eine Ziege namens Lincoln zum „Bürgermeister“ gewählt. Kein Schmäh: Die Stadt hat offiziell keinen Bürgermeister und wählt jedes Jahr ein Tier in das rein repräsentative Amt. Lincoln setzte sich gegen 15 andere Kandidaten durch, darunter die Wüstenrennmaus Crystal. Die Wahlbeteiligung war allerdings unterm Hund – nur 53 Stimmen wurden abgegeben.

Aus Studien weiß man, dass Ziegen sehr sozial sind und zwischen freundlichen und unfreundlichen Gesichtern unterscheiden (was für viele Menschen ein Problem ist). Sie haben ein exzellentes Langzeitgedächtnis, sind wählerisch und haben nach zwölf Wiederholungen die Lösung einer Aufgabe verinnerlicht - ohne Apps. Angesichts aktueller Ereignisse dürfte Fair Haven mit seiner Bürgermeisterin nicht schlecht liegen - sie meckert zwar herum, kann sich aber nicht um Kopf und Kragen reden.