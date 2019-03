Facebook

Der Gleichheitsgrundsatz verlangt vom Staat Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Was dabei heraus kommt, wenn man alle(s) gleichbehandelt, sieht man zurzeit an der Karfreitagsdiskussion. Totale Gleichheit kann eben auch in die Hose gehen: Deshalb zahlt der Großunternehmer mehr Steuern als die Alleinerzieherin, Kleinkinder bekommen bei Tisch erst einmal keine Messer, es gibt Begabtenförderung und Nachhilfe.

Ein Beispiel falsch verstandener Gleichmacherei lieferte ein Mobilitätsexperte in Zusammenhang mit dem Verkehrssalat bei der Klagenfurter Uni. Mit einem Vorrangschild war zu lesen, bekäme man die Kreuzung nicht in den Griff, „weil dabei eine bestimmte Verkehrsteilnehmergruppe bevorzugt werde“. Herrlich! Nicht auszuschließen, dass das Gleichbehandlungspaket für den Querverkehr schneller kommt, als gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir schalten einmal alle Ampeln auf Grün ...