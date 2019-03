Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oft ist der neunmalkluge Algorithmus schon gruselig. Also wie Facebook, Google & Co. uns aufgrund unserer Verhaltensweisen im WWW ausrechnen, beeinflussen, verändern. Vorgestern las ich im Netz über den wunderschönen Bugatti Type 57 SC Atlantic Coupé, von dem in den 30er-Jahren nur vier Stück gebaut worden waren und ein Wagen nach dem Krieg bis heute verschwunden blieb, obwohl Liebhaber mittlerweile geschätzte 100 Millionen Euro für ihn zahlen würden.



Gestern poppte am Laptop eine Werbung auf, für die deutsche Modefirma bugatti, was mich freilich noch nicht verwunderte. Das nächste Werbefenster aber schon: „Sie möchten schnell und komfortabel im Privatjet reisen? Dann chartern Sie Ihren Jet ab jetzt per Jet-App!“



Oft ist der neunmalkluge Algorithmus also nicht gruselig, sondern einfach bloß plemplem: Womöglich lugte er heimlich ums Eck, als ich neulich nachts bei der Jet-Tankstelle noch Sauerrahm kaufte. Oder er denkt, ich fahre mit dem Bugatti zur Arbeit. Aber in der Konzerngarage steht nur mein Radl. Und mit diesem offenen Coupé fahre ich jetzt heim. Schnell und komfortabel und gratis.