Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neulich verirrte ich mich beim Zappen wieder einmal ins Unterholz der Privatsender und landete bei diesen netten Frauen, die man anrufen soll, deren Nummern jedoch leicht zu verwechseln sind, weil fast alle auf 666 oder so enden. Dafür aber kann man von ihnen zum Beispiel erfahren, was man mit Bananen, Gurken, Karotten etc. sonst noch alles machen kann außer essen.



Die frischfröhliche Freikörperkultur ging bei den beinhart recherchierten

„Exklusivreportagen“ der Privatsender weiter. Da war etwa jene über Dafni, die den Hauptschulabschluss nachholen will und von Pornorap und Piercing schwärmte. Sina hingegen lag in der Schönheitsklinik: Zunächst war sie viel zu dick gewesen, doch nach einer Radikaldiät fand sie ihren Busen zu klein. Also Operation. Die Mutter weinte draußen im Wartezimmer die Tempos nass...



Dann las ich auf einem weiteren Privatsender noch diesen Teletext: „(Thriller): Ein junger Kosovare in eine noblen Gegend ermordet aufgefunden. Die dortige Bürgerwehr hüllt sich in schweigen. Über dem Wohnort des Toten finden Ermittler neue Spur“.



Sie auch fragen: Wozu brauche noch Öffentlich-Rechtliche? Unsere Steuergeld? Wenn so gute Private?

Also: Pornorap statt Dancing Stars! „Frauentausch“ statt „kreuz und quer“. FKK statt ZDF! Lieber Zapp 666 als ZiB 2!