Die Zeiten, in denen man sich Gedanken über den Unterschied zwischen Legenden und Märchen machen musste, sind definitiv vorbei. Besonders erstere sind im Überfluss vorhanden und werden gerne in Umlauf gebracht.

Kürzlich sprach die eine Legende („Sugar Baby“ Peter Kraus) über die mit dem nach der Legende Karl Valentin benannten Orden ausgezeichnete andere Legende (Lederhosenjüngling Andreas Gabalier). In Stadien laufen die Legenden gleich reihenweise ein, vorzugsweise um andere Legenden verblassen zu lassen. Jahr für Jahr treten diverse Regie-, Schauspiel-, Jazz- und andere Legenden auf oder ab.

Morgen wird im ORF übrigens die Legende Peter Rapp gefeiert - im Vorfeld des 75. Geburtstags. Gratuliere!

Um unerwünschter Legendenbildung vorzubeugen, reicht angeblich der Hinweis, dass Legende gerne für etwas verwendet wird, das nicht ganz der Wahrheit entspricht. - Und schon ist man Geschichte.