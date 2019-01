Facebook

In Deutschland verkauft dm derzeit ein spezielles Toilettenpapier. Auf dessen Verpackung ist ein Mops zu sehen, der einen Blumenkranz auf dem Kopf trägt und via Sprechblase „I love you“ sagt. 8 Rollen à 150 Blatt kosten in den Drogeriefilialen 1,95 Euro.