Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jeder von uns hat schon einmal eines in der Hand gehabt. Der Österreicher benutzt rund 500 Stück davon im Jahr. Es ist zirka fünf Mal so groß wie diese Kolumne und quadratisch. Jeder von uns hat es schon einmal weggeworfen. Oft fälschlicherweise in die Papiertonne. Weltweit verursacht es 14 Millionen Tonnen Müll. Mit ihm hätte es Shakespeares tödliche Tragödie „Othello“ womöglich gar nicht gegeben. Gottfried Krum aus Göppingen erfand es vor 125 Jahren. Die Patentnummer ist 81094. Ursprünglich war es in Glycerin getränkt. Man braucht dafür keine Waschmaschine. Und kein Bügeleisen. Es wird im Winter öfter verwendet als im Sommer. Es hilft, wenn einem nach Weinen zumute ist, manchmal auch bei Rotweinen. Man kann damit winken oder eine bessere Durchsicht haben. Es wirkt gegen Verstopfung und Blut. Ab 1929 machten die Nürnberger ordentlich Tempo damit. Alles Gute zum 125er, liebes Papiertaschentuch!