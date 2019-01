Facebook

In keinem anderen Schlager wird die schier endlose Haltbarkeit der Liebe inniger besungen als in „Marmor, Stein und Eisen bricht“. Nun birgt der Name Silbereisen nicht nur eines der Basismaterialien in sich, er enthält zusätzlich noch ein sehr stabiles Edelmetall. Geholfen hat es gar nichts. Wie weithin bekannt sein dürfte, gab Helene Fischer vor rund zwei Wochen das Ende der Beziehung mit dem meist so frohgemuten Florian bekannt. Ein Drama, das etliche Schlagzeilen abwarf. Angeblich erschütterte die Trennung die gesamte Welt.