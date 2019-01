Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alles beim Alten im ORF – und Generaldirektor Alexander Wrabetz hätte sich einmal mehr Aufwand und Kosten ersparen können. Denn seit gestern und nun täglich werktags ab 17.30 Uhr wird nicht mehr aus einem ungemütlichen Container, sondern wieder aus einem heimeligen Wohnküchen-Prototyp gesendet. Viele von uns erinnern sich noch an „Willkommen Österreich“ mit Elisabeth Engstler & Co. (1995–2007). „Geboten wurde stets eine Mischung aus Chroniksendung, Promi-Talkshow, Lifestyle-Magazin, Wetter und Gewinnspiel“, so Dr. Wikipedia. Es folgte als programmiertes Wohlfühlmagazin am Vorabend das Jahreszeitenformat „Frühlingszeit“ etc,, das dann in „heute leben“ umgetauft wurde – ein Titel, der sich in die immer länger werdende Hitparade von ORF-Sendungen reiht, die offenbar sachlich klingen wollen, aber völlig unsexy, kalt und emotionslos wirken. Bis Wrabetz „Daheim in Österreich“ aus dem Truck ausrief, was wenige kuschelig fanden.