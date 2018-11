Macrons Zug nach vorne ließ viele zurück

Zu den Protesten in Frankreich.

Er will Frankreich nach vorne bringen. Schließlich heißt auch seine Partei „En Marche!“ – Vorwärts! Doch just bei der Erhöhung der Steuern auf Diesel und Benzin ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu aggressiv vorgeprescht. Weite Teile der Bevölkerung haben die Nase voll von Macrons Reformen. Er hat nicht nur die „Gelbwesten“ gegen sich, eine anfangs gemäßigte Protestgruppe, die sich mittlerweile auch zu einer randalierenden Truppe entwickelt hat, in der sich Rechts- wie Linksextreme heimisch fühlen.