TV-Tagebuch"9 Plätze - 9 Schätze" oder Karlichs Lizenz zum Töten im ORF

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So stellt sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz also eine Heimatshow vor – und wird das angesichts der Quote auch weiterhin tun: Man bettet die (diesmal allesamt liebevoll gemachten) Filmbeiträge über die neun „Geheimtipps“ in eine laut-launige Zeltfestatmosphäre mit Trachtenoutfits, Bundeslandfahnen und Uhudler-Seligkeit. Oder ersäuft sie dort – und fertig ist ein Hauptabend namens "9 Plätze - 9 Schätze". Die "Seer“ singen quasi in Endlosschleife darüber, wie schön es daheim ist, und Barbar Karlich bekommt die Lizenz zum Töten, nämlich die Lizenz, viel Spaß zu haben. Um am Ende sagen zu dürfen: „Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir!“