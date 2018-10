Facebook

In letzter Zeit war viel von Reiseflughöhe die Rede. Manche steigen dabei so hoch, dass sie den Boden gar nicht mehr erkennen. Ein Schauspiel dieser Art war in München zu erleben. Zwei vorbestrafte Fußballfunktionäre packten gegen die Presse die Moralkeule aus. Die beiden FC Bayern-Bosse Rummenigge und Hoeneß führten gar das deutsche Grundgesetz im Munde, als sie Respekt im Umgang mit ihren Spielern einforderten, um selbst nur Minuten später ehemalige Angestellte verbal zu attackieren und offenbar auch Journalisten zu beflegeln. Einen Reporter nannte Hoeneß coram publico „Schlaumeier“.



Es ist immer ein Spektakel, wenn Alphatiere am Käfig rütteln, und was Chuzpe bedeutet – hier könnte man das von den allerbesten lernen. Und selbst wenn die beiden den Boden der Realität Richtung Stratosphäre zu verlassen haben schienen, irgendwie wirkte die Performance ganz im Gegenteil: unterirdisch.