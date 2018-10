Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Manchmal kann sich die Zivilisation nur dank einer Verletzung ihrer Regeln durchsetzen. 1960 kidnappte der israelische Geheimdienst Mossad in Argentinien Adolf Eichmann. Der in Linz aufgewachsene Eichmann war an zentraler Stelle mitverantwortlich für den Holocaust und hatte sich nach 1945 unter falschem Namen in der Nähe von Buenos Aires verkrochen. Der Film „Operation Finale“, der in den USA in den Kinos lief, ist hierzulande nun auf Netflix zu sehen. Oscar Isaac spielt darin den Agenten Peter Malkin, Ben Kingsley gibt Adolf Eichmann.