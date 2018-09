Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Er werde, sagte Ex-„Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann am Ende einer illustren, fünfköpfigen, krawattenlosen Herrenrunde, ab jetzt nur mehr an österreichischen Diskussionen teilnehmen, die seien „viel lustiger“ als jene in Deutschland. Er machte in der Anti-Moderation von Florian Scheuba im Duell „Boulevard vs Qualität“ neben Christian Rainer („Profil“), Rainer Nowak („Die Presse“) und Wolfgang Fellner („Österreich“) Bekanntschaft mit der gemeinen österreichischen Geschmeidigkeit.