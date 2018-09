Facebook

Bei all den Berichten über die Vorarlberger Artisten Zurcaroh fragen sich viele Leser, was denn eine Truppe aus dem Ländle in der Castingshow „America’s Got Talent“ (Amerika hat Talent) zu suchen hatte. Nun denn: Diese Form der TV-Unterhaltung nimmt es nicht so genau, woher die Talente kommen. Auch beim „Supertalent“ von RTL werden immer wieder Entertainer aus der ganzen Welt in die Show geholt, ob sie nun mit ihren Brüsten eine Bierdose zerquetschen oder ihr Haustier vorführen. Zurcarohs famose Auftritte hätte man sich freilich schon bei der „Großen Chance“ gewünscht, aber der ORF war offenbar nicht Welt genug für die Spitzenkünstler aus Götzis.