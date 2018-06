Facebook

Wer bei „Double Irish with a Dutch Sandwich“ an einen Kaffee mit viel Whiskey und Weißbrot mit Käse denkt, liegt leider vollkommen falsch. Es handelt sich nämlich um eine gefinkelte Methode zur Steuervermeidung, besonders beliebt bei US-amerikanischen Internetkonzernen wie Google, Apple, Facebook oder Amazon. Ohne näher auf die Details einzugehen: Dank diesem System zahlen die Konzerne fast keine Steuern auf ihre Gewinne und wenn doch, dann nicht in dem Land, in dem sie erwirtschaftet wurden.

