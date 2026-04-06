Wer für einen Zeitungsverlag tätig ist, kennt das Wort „Doppelfeiertag“ gut. Ostern ist so einer. Weil auf den Ostersonntag nahtlos ein weiterer Feiertag, der heutige Ostermontag, folgt, erscheint an diesem Montag traditionell keine gedruckte Tageszeitung. Die Welt steht in der Zwischenzeit natürlich nicht still, dreht sich aber „doppelfeiertagsbedingt“ vielleicht ein wenig ruhiger. Sie werden es auf www.kleinezeitung.at erfahren. Das Internet erscheint, auch schon irgendwie traditionell, immer. Und der Journalismus schläft sowieso nie.

In der christlichen Tradition ist der Ostermontag der Tag der Emmaus-Erzählung aus dem Lukas-Evangelium. Sie handelt von zwei Jüngern, die Jerusalem verlassen haben. Auf dem Weg nach Emmaus sprechen sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Den Fremden, der sich ihnen unterwegs angeschlossen hat, erkennen sie zunächst nicht als Jesus. Erst als er mit ihnen das Brot bricht und danach verschwindet, gehen ihnen die Augen auf, und sie begreifen, dass er auferstanden ist. Die Jünger kehren noch in derselben Stunde nach Jerusalem zurück. Dort treffen sie die anderen und berichten ihnen begeistert von dem, was sie erlebt haben.

Man muss ja nicht mit jedem reden

Es ist also nur konsequent, dass am christlichen Tag der Mundpropaganda seit mehr als 2000 Jahren keine Tageszeitungen erscheinen. Und noch ein bisschen schräger gedacht: Die „Überbrückung“ durch das Internet (siehe die kleine Werbeeinschaltung oben) komplettiert das Bild. Social Media entspricht, wenn man das Phänomen auf seinen ursprünglichen Gedanken reduziert, dem wahrscheinlich schon lange vor Emmaus erfolgreichen Konzept der Mundpropaganda: Man folgt auf Plattformen wie Facebook & Co. Menschen, die man vielfach persönlich kennt, und Marken, die man schätzt.

Ich kann mit dem vermeintlich bösen Algorithmus ganz gut leben, der angeblich die Wahrnehmung verzerrt. Im Moment zeigt er mir gerade auffallend viele Beiträge mit Papst Leo XIV. in der Hauptrolle – wahrscheinlich, weil ich ein Posting über den Kreuzweg im Kolosseum geliked habe. Darunter ein lustiges Foto einer seltsamen Tempolimittafel „50 freiwillig“, das meine Kollegin Karin Hautzenberger gemacht hat, und ein Video, auf dem ein junger Bär neben einer Straße in Kroatien steht. Dazwischen tauchen manchmal Schwurbler und andere seltsame Weltbilder auf. Aber ich fühle mich davon weder bedroht noch eingeengt. Es ist wie in einem Gasthaus, das jeder betreten darf. Ich muss ja nicht mit jedem reden.

Social-Media-Verbot wird Problem nicht lösen

Für Kinder und Jugendliche ist Social Media in gewissen Bereichen natürlich „gefährlich“. Aber der Versuch der österreichischen Regierung, für die Nutzung ein Mindestalter von 14 Jahren einzuführen, wird das Problem nicht lösen. Jeder Zwölfjährige weiß über die technischen Möglichkeiten, digitale Länderschranken auszutricksen, besser Bescheid als die Technologiesprecher aller im Parlament vertretenen Parteien zusammen. Am schlechten Ruf der Internetplattformen (Stichwort Fake News) hat die Politik selbst aktiv mitgearbeitet. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die bis heute nie im Detail aufgeklärte Silberstein-Affäre der SPÖ. Oder an Provinzpolitiker, die Mitbewerber mit Fake-Accounts kritisiert und sich selbst gelobt haben. Oder an das von der ÖVP-SPÖ-Neos-Koalition mit Unterstützung der Grünen schamlos durchgewunkene Gesetz, das legalisiert, dass Ministeriumsmitarbeiter die Accounts der Regierungsmitglieder auf Social-Media-Plattformen betreuen. Davor sollte man nicht nur Kinder und Jugendliche schützen.

Heuchler kommen übrigens schon im Neuen Testament nicht gut weg. Der Name einer Gruppe, die Jesus genau deshalb kritisierte, hat sogar Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden: Pharisäer.