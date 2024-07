Jetzt ist es also so weit. Die Morgenpost verabschiedet sich ab morgen bis zum 18. August in den Sommerurlaub. Wenn sich sogar das Parlament in Wien eine Pause gönnt, dachten wir, dann dürfen auch wir zweieinhalb Wochen Hitzeferien machen, ehe der heiße Wahlherbst rascher ins Haus steht, als es vielen lieb ist.