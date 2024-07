„Ferragosto“ nennen es die Italienerinnen und Italiener so klingend, wenn im August die Gehsteige hochgeklappt und die Beine hochgelegt werden. Namensgebend ist der Festtag des Augustus, der auf den Kaiser im alten Rom zurückgeht, der schon einige Jahre vor Christus freie Tage zu dieser Jahreszeit eingeführt haben soll. Manche Quellen schreiben sogar vom ältesten Feiertag Europas. Längst nennt sich in Italien die gesamte Urlaubszeit rund um den Feiertag am 15. August (Mariä Himmelfahrt) Ferragosto – fast kollektiv finden sich die Menschen in diesen Wochen an den Stränden des Mittelmeeres ein, angesichts zunehmender Hitze werden auch die Berge zum immer beliebteren Ziel.