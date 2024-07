Die Spiele beginnen, jetzt auch offiziell. Man sollte ihnen nicht das Gewicht der Welt umhängen, sie können es weder tragen noch außer Kraft setzen. Auch Paris, die Schöne, nicht. In Peking vor zwei Jahren zog Putin 100 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammen, als er nach China zur Eröffnung reiste. Er tat es nicht für die Wettkämpfe und ihre Friedensidee, sondern für die Brüder im Geiste. Dieses Mal muss er nichts vortäuschen, er macht vor aller Augen einfach weiter. Die Athleten, die sich von seinem schändlichen Angriffskrieg in der Ukraine distanziert haben und ohne Fahne und Hymne teilnehmen dürfen, nennt der Kreml „höllische Ausgeburt“ und „Verräter“.