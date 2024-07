Als wir am vergangenen Sonntagnachmittag in der Redaktion über unsere Titelseite für die Montagausgabe konferierten, mussten wir nicht lange überlegen: Wir wussten: Dem Bild von Donald Trump, der die Faust in den Himmel reckt, ist schon jetzt ein Platz in der Geschichte Amerikas gewiss. Auf atemberaubende Weise verdichtet sich in der Aufnahme die Macht des Augenblicks, den der soeben um Haaresbreite der tödlichen Kugel eines Attentäters entronnene Ex-Präsident mit dem Instinkt eines politischen Vollblutpolitikers erkannte und für sich auszuschlachten wusste.