Alles transformiert sich grad auf Teufel komm raus, jede wache Branche, jedes veränderungswillige Unternehmen, mit oder ohne Erich Fried auf der Lippe: Wer will, dass alles bleibt, wie es ist, will nicht, dass es bleibt. Zu den spektakulärsten Erfolgsbeispielen angewandter Transformationskunst zählt die Post mit ihrem Verwandlungsmanager Georg Pölzl. Wenn der 67-Jährige gebürtige Grazer Ende September nach 15 Jahren an der Spitze abtritt und als Hobbysegler auf sein Boot wechselt, wird er der längstdienende Post-General gewesen sein, seit es die Post gibt, also seit Königgrätz. Gestern Abend machte der studierte Erdölkundler, der als Junger aufbrach, um „das Abenteuer zu suchen und ein bissl auch das große Geld“, auf Einladung der Kleinen Zeitung beim Business Talk im Sky Room des Styria Media Towers Station. Das leicht geschwungene Gebäude, auch eine Art Segel. Wir haben nichts dem Zufall überlassen.