Linker Doppelschlag: Wenige Tage nach dem Wahlsieg der Linken in England triumphierte gestern auch das neu formierte Linksbündnis unterm Eiffelturm. Die Rechtspartei von Marine Le Pen hingegen, die halb Europa voller Angstlust schon als Teufel an die Wand malte, kam beim zweiten Durchgang der französischen Wahlen sogar hinter Emmanuel Macrons Mitte-Partei nur auf Platz drei. Was ist da los? Kommt mitten im Rechtsruck die Linkswende? Das kann zwar sein, aber es spricht momentan noch nicht viel dafür. Denn der französische Sieg ist vor allem ein taktischer, nicht so sehr ein inhaltlicher Erfolg. Sozialisten, Kommunisten und Grüne mussten ihre Kräfte bündeln, um den rechten Rassemblement National zu überflügeln. Der hat zwar nun bei den Mandaten das Nachsehen, ist aber unverändert die stärkste Einzelpartei.