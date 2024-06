Nach dem Abpfiff landete eine Whatsapp-Nachricht eines lebenserfahrenen Freundes am Handy: „Das Ende der ewigen Österreicherei“. Das kann man so sagen. Das Lied vom Österreicher, der zwar in eine „begnadete“ Bevölkerung hineingeboren ist, aber dessen Renommee und Bedeutung in der Welt durch viele Ereignisse nach dem Jahr 1914 abgebröckelt sind, dieses sehr alte Lied, hat vorerst Pause.