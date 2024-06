Für viele Menschen in diesem Land war der November 2021 ein erhellender Moment: Man erfuhr von der Existenz des Achensees. Der See selbst hatte daran wenig Anteil, es war eine Tagung der Landeshauptleutekonferenz, die ihm Bekanntheit verschaffte. Weil der damalige Gesundheitsminister noch sein E-Auto aufladen musste, entschieden fünf Landeshauptleute im Alleingang über einen dritten Lockdown und eine Impfpflicht. Nebenbei: Sie entschieden auch über eine Home-Office-Pflicht in der Bundesverwaltung, was semantisch wie satirisch Plus-Punkte brachte.